На Рахівщині чоловік загинув під колесами лісовозу, впавши з підніжки кабіни

Слідчі поліції Рахівщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув 43-річний житель села Кваси. Водія, який керував вантажівкою в стані сп’яніння, затримано в процесуальному порядку.

Вчора, 11 жовтня, близько 18:30, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в урочищі «Перенис», що у селі Кваси Рахівського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили попередні обставини аварії.

З’ясовано, що водій вантажівки, 58-річний місцевий мешканець, рухався вгору по гірській дорозі. В момент руху на передній правій підніжці автомобіля стояв 43-річний односелець водія. Не втримавши рівновагу, чоловік впав на землю, потрапивши під колеса вантажівки. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці аварії.

Кермувальника освідчили — за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 0,97 проміле алкоголю.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області