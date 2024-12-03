На Рахівщині затримали зловмисника, який переправляв ухилянтів через кордон і переховувався від правоохоронців

Нещодавно співробітники Рахівського районного відділу поліції у співпраці з Державною прикордонною службою викрили 27-річного місцевого жителя, на переправленні чоловіків, які підлягають мобілізації, через держкордон України до Румунії. Маршрут для незаконної втечі своїм клієнтам зловмисник проклав через гори. Тоді цю схему було заблоковано, а фігурант зрозумівши, що його викрито, переховувався від правоохоронних органів.

Провівши ряд оперативних заходів поліцейські встановили будинок, в якому міг переховуватися фігурант. Під час проведення санкціонованого судом обшуку інформація оперативників підтвердилася – протягом останніх тижнів підозрюваний переховувався саме в цьому будинку.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують йому ч. 3 ст.332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області