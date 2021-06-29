На Рівненщині через смерть немовляти судитимуть акушерку-гінеколога

Слідчі відділення №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником.

До поліції із заявою у лютому минулого року звернувся 38-річний житель села Ільпінь щодо можливого вчинення лікарем пологового відділення кримінального правопорушення. Під час пологів дружини у них померло немовля.

За результатами проведеної перевірки відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 11 лютого 2020 року о 03:25 до пологового відділення Здолбунова доставили 33-річну жінку на 40-му тижні вагітності, у якої почалися перейми. Після огляду 57-річною лікаркою-гінекологом вищої категорії серцебиття плода було у межах норми, але вже близько шостої ранку воно сповільнилося. Породіллі, відповідно до вимог клінічного протоколу з акушерської допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, необхідно було робити кесарів розтин.

Крім того, відповідно до посадової інструкції акушер-гінеколог зобов’язаний володіти всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань та надавати швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю.

Однак, унаслідок недбалого та несумлінного виконання професійних обов’язків 57-річна лікарка не надала кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, а саме своєчасно не провела кесаревого розтину, що призвело до тяжких наслідків.

Згідно із протоколом патологоанатомічного дослідження смерть дитини настала внаслідок внутрішньоутробної гіпоксії плода, яка розвинулась внаслідок фетаплацентарної недостатності, а відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи при своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було б цьому запобігти.

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення лікарці про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому та скерували матеріали провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Обвинувачена не визнає своєї вини. Утім, відповідно до санкції статті їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області