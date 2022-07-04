На Рівненщині розслідують вбивство жительки Вараша

З метою уникнення можливого потенційного конфлікту інтересів, матеріали кримінального провадження після всіх необхідних першочергових слідчих дій, що проводилися під керівництвом працівників Головного слідчого управління, передали до ГСУ Національної поліції України.

Нагадаємо, 18 червня до поліції повідомили медики, що вони госпіталізували 64-річну жительку Вараша. Потерпіла повідомила, що її та 44-річну доньку напередодні побив 36-річний варашівець.

Втім, 22 червня близько 06:00 медики констатували смерть 64-річної пацієнтки.

Наразі триває досудове розслідування за двома статтями: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Рівненської області