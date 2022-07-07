На Рівненщині шахрай збирав гроші нібито на лікування інших осіб

Слідчі Сарненського РВП скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 24-річного сарненчанина, який шахрайським способом заволодів майже 38 тисячами гривень.



В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник у соціальній мережі створив фейкову сторінку, на якій публікував оголошення про терміновий збір коштів на лікування онкохворих дітей та травмованого чоловіка.

На прохання допомогти відгукнулися понад 25 осіб, які перерахували власні кошти на вказаний шахраєм картковий рахунок. Відтак зловмиснику вдалося «зібрати» 37755 гривень.

Викрити протиправну діяльність жителя Сарн вдалося за допомогою співробітників УСБ України в Рівненській області. Відомо, що отримані кошти чоловік витрачав на власні потреби.

За фактом шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Відтак, тепер йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

24-річний обвинувачений свою провину визнав та співпрацював із органами досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області