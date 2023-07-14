На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив на смерть пішохода

Смертельне ДТП сталося 12 липня близько 21:00 на вулиці Центральній в селищі Зарічне.

Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що водій мотоцикла «Yamaha» — 17-річний місцевий житель, допустив наїзд на 61-річного односельця, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Відомо, що мотоцикліст не мав посвідчення водія, а двоколісний належить батькам і незареєстрований у встановленому законодавством порядку.

Керманич двоколісного та його 18-річний пасажир не травмувались.

Відповідно до огляду на стан сп’яніння мотоцикліст був тверезий.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області