На Рівненщині перевірять дві ВЛК, де найбільше рішень про непридатність до служби

У Рівненській ОВА 2 січня провели засідання робочої групи «прозорість і підзвітність», на якому розглядали роботу Рівненської та Костопільської військово-лікарських комісій.

Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, більшість військовозобов’язаних у цих двох ВЛК – на дообстеженні.

«Це створює передумови для ухиляння від служби. Тому проаналізуємо системність висновків, промоніторимо динаміку. Напрацьований механізм таких перевірок будемо застосувати для усіх 19-ти ВЛК», – зазначив Коваль в Facebook.

Він доручив проаналізувати роботу кожного лікаря комісій. Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення спільно з обласним центром комплектування розглянуть рішення тих медиків, котрі найчастіше направляють військовозобов’язаних на дообстеження.

«Будь-які порушення в системі роботи військово-лікарських комісій будуть передавати до правоохоронних органів», – додав Коваль.