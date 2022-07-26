На Рівненщині судитимуть членів злочинної організації на чолі із так званим «смотрящим»

Обвинувачені налагодили постачання наркотиків до виправної установи, організували та брали участь у так званій «сходці».

У січні 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області спільно зі слідчими обласної поліції припинили канал постачання наркотиків до в’язниці, встановили організатора та учасників злочинної організації.

Організував її діяльність так званий «смотрящий» за виправною колонією. Нині він відбуває покарання за вчинення вбивства та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. До організації входили утриманці колонії та мешканці Донецької і Волинської областей.

Учасники, які перебували на волі, фасували заборонені речовини та пересилали пакунки до колонії або ж здійснювали так звані «перекиди».

Згодом поліцейські отримали докази причетності фігурантів до організації та участі у злочинному зібранні. На підставі доказів організаторові та вісьмом його спільникам повідомили про підозри за рядом статей Кримінального кодексу України.

Вчора, 25 липня, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно усіх учасників справи, які обвинувачені за такими статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 та 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України;

– ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці);

– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності підозрюваних проводилися за сприяння та участі співробітників ДКВС України та УСБУ.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України