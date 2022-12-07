На Старобільщині «керівники»-колаборанти у сферах агропромислового розвитку та землекористування сприяють «націоналізації» майна окупантами

За спільного процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури трьом колишнім чиновникам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що після захоплення території Старобільського району російськими військами вони підтримали окупаційний режим країни-агресора, почали співпрацювати з ворогом та сприяти загарбницькій діяльності.

Правоохоронці викрили колишню заступницю начальника відділу соціально-економічного розвитку територій Старобільської райдержадміністрації. При окупаційній владі рф вона стала «начальником відділу землекористування, архітектури і містобудування адміністрації Старобільського району лнр».

Ще один псевдопосадовець «органів влади» на Старобільщині – «начальник відділу агропромислового розвитку адміністрації Старобільського району лнр». Цю посаду добровільно обійняв місцевий мешканець, близькі родичі якого активно співпрацюють з окупантами.

Аналогічну посаду в тимчасово окупованій Марківці обійняла колишня начальниця відділу агропромислового розвитку селищної ради. Жінка очолила так званий «відділ агропромислового розвитку адміністрації Марківського району лнр».

Після початку російської агресії підозрювані сприяли окупантам у проведенні так званої «націоналізації» земель та агропромислових підприємств. Також вони відповідали за перепідпорядкування підприємств окупаційній владі та організацією сплати податків до бюджету «лнр».

Їм загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)