На столичном Виноградаре 77-летний пенсионер зарезал сожительницу

21 сентября в Киеве в жилом доме по адресу проспект Правды полиция задержала мужчину, который ночью убил сожительницу во время бытовой ссоры.

Об этом сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» Facebook.

Сегодня утром с проспекта Правды поступило тревожное сообщение — звонила женщина, которая сообщила, что ее соседка лежит вся в крови.

На место прибыл наряд патрульной полиции, увидели подозрительного мужчину, который уже выходил из подъезда. Подозрительным в нем было то, что он был в крови и ссадинах.

Оказалось, что человек как раз идет по той же квартиры. Ему 77 лет, как и убитой.

Говорит, что ночью у них с сожительницей возник конфликт, а дальше — «все как в тумане».

Следователи говорят, что убил муж ее большим ножом. // Голос