На столичному Печерську затримали молодика, який пограбував пенсіонерку

Зловмисник попросив жінку викликати йому таксі, однак коли вона дістала телефон, фігурант вихопив його з рук та втік. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Джона Маккейна. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

На місці події до правоохоронців звернулась пенсіонерка та повідомила про те, що на вулиці до неї підійшов невідомий і попросив викликати йому таксі. Коли бабуся дістала мобільний телефон, зловмисник вихопив його з рук та втік.

Отримавши опис грабіжника, оперативники за «гарячим слідом» затримали ймовірного підозрюваного. Під час поверхневої перевірки у нього виявили телефон потерпілої. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Зловмисником виявився уродженець Донецької області, 2003 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, який карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва