На столичному Подолі дільничний офіцер поліції викрив чоловіка у крадіжці 11 електричних плит

Після затримання слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до шести років позбавлення волі.

До поліцейської станції у Подільському районі надійшло повідомлення про те, що з території закладу на вулиці Їжакевича викрали електричні плити. Для документування події на адресу виїхала слідчо-оперативна група, а також дільничний офіцер поліції.

За інформацією старшого дільничного офіцера поліції Подільського управління поліції Артура Лісниченка, на місці правоохоронці провели комплекс першочергових оперативних заходів, за результатами чого встановили свідків, а згодом й особу, причетну до події:

«За описом, отриманим від очевидців, ми встановили, що до вчинення крадіжки причетний 30-річний киянин, який проживає неподалік та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Далі, відпрацьовуючи місця можливого збуту техніки, з’ясували, що порушник здав викрадене майно до пункту прийму вторинної сировини».

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення майнових злочинів на території району.

Відділ комунікації поліції Києва