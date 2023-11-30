В Одесі поліція затримала лікаря, який вимагав 5500 доларів хабаря у військовослужбовця

Медпрацівнику повідомили про підозру.

Викрили корупційну схему отримання медичних довідок щодо ускладнення стану здоровʼя одеські поліцейські. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління обласної поліції, неправомірну вигоду лікар-уролог однієї з місцевих лікарень вимагав з солдата, якого було поранено під час бойових дій.

За 5500 доларів США обіцяв посприяти в безперешкодному отриманні військовослужбовцем медичних довідок, що підтверджують погіршення його стану здоров’я.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України