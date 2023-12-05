На столичному Печерську чоловік систематично вчиняв домашнє насильство щодо дружини

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози у бік своєї 45-річної жінки, але на шлях виправлення не став. За вчинене порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

До Печерського управління поліції протягом тривалого часу надходили повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство. Зі слів жінки, чоловік зловживає алкогольними напоями та постійно вчиняє у родині конфлікти: лається, ображає, принижує. Це все відбувається на очах у трьох дітей подружжя, наймолодший син яких неповнолітній.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Печерського управління поліції відпрацювали кожне звернення киянки та складали на 65-річного порушника адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Крім того, були винесені заборонні приписи, які передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з потерпілою. Однак, на шлях виправлення чоловік не став та продовжував вчиняти протиправні дії, чим завдавав шкоди психологічному та фізичному здоров’ю жінки.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали досудове розслідування за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою повідомили кривднику про підозру. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва