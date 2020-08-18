На Сумщине пьяный подонок пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру

В Шостке Сумской области произошла попытка изнасилования 12-летней девочки, которая с родителями проживает в одном из местных общежитий.

Как сообщили в полиции, 15 августа 25-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, ворвался в одну из комнату, где проживала семья с двумя детьми.

Увидев, что родители отсутствуют, он пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, а когда от крика подростка заплакала ее 7-месячная сестра, мужчина схватил малышку и начал бить головой об пол. На помощь пришли соседи, которые вызвали полицию.

Мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на изнасилование малолетней девочки и покушения на убийство ее сестры (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

18 августа суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, заявили в прокуратуре Сумской области. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»