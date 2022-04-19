На Сумщині 46-річний чоловік під час сварки через жінку вбив її співмешканця

Під час пиятики, між чоловіками виник конфлікт, під час якого 46-річний житель Конотопського району побив суперника до смерті.

До поліції, через спеціальну лінію 102, зателефонувала 29-річна жінка та повідомила, що знайомий вчинив сварку з її співмешканцем та побив його. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу.

Як з’ясували правоохоронці, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, між 45-річним господарем та його 46-річним товаришем зав’язалася словесна перепалка, яка в подальшому переросла в бійку. В ході боротьби гість наніс по тілу та голові потерпілого кілька сильних ударів. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі зловмисника затримано.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство триває.

magnolia-tv.com за матеріалами поліції Сумської області