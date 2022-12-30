Через загибель жінки від удару струмом засуджено колишнього електромонтера

За процесуального керівництва Вижницької окружної прокуратури колишнього електромонтера визнано винним у порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі жінки (ч. 2 ст. 272 КК України). Громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права займатись певною діяльності строком на 2 роки.

Прокурори довели, що у липні 2015 року здійснюючи ремонтно-відновлювальні роботи електропостачання житлового будинку у селі Коритне,чоловік залишив на електроопорі неізольований демонтований провід, що призвело до загибелі 53-річної місцевої жительки. Жінку вразило струмом одразу ж після того, як доторкнулась до кабелю. Вона померла на місці.

Свою вину громадянин не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів, що обвинувачений під час виконання ремонтно-відновлюваних робіт порушив правила безпеки

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі районного відділу поліції у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура