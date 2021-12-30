На Сумщині директору підприємств повідомили про підозру у розтраті майна

Працівники поліції у Конотопі викрили посадовця, який зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив збитки підприємству на суму понад три мільйони гривень.

Під час слідства слідчі Конотопського районного відділу поліції встановили, що у березні 2019 року, 55-річний директор регіонального підрозділу однієї з українських фірм, що займається продажем мінеральних добрив, безоплатно передав на користь стороннього суб’єкта господарювання 352 тони аміачної селітри.

З цією метою чоловік вручну виписав фіктивні накладні на селітру та роздрукував пропуски на виїзд і вивезення міндобрив за територію підприємства. А в подальшому, понад півтора року, аби приховати свої протиправні дії та нестачу селітри, підробляв інвентаризаційну документацію про наявність даної продукції на складі.

В результаті своїх протиправних дій керівник завдав збитків підприємству на суму в 3 629 120 гривень.

За вказаним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження, в рамках якого було зібрано достатню кількість доказів протиправної діяльності посадовця. Йому, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області