Мешканка Запоріжжя ошукала громадян майже на ₴400 тис. під приводом надання допомоги ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки у заволодінні та замаху на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, запоріжанка, перебуваючи у злочинній змові з громадянином, скориставшись введенням воєнного стану та позитивним досвідом волонтерів зі збору коштів для потреб ЗСУ, розробили злочинну схему незаконного збагачення за рахунок громадян України.

Кошти збирались для формування неіснуючого благодійного фонду з підтримки ЗСУ. Спочатку один із шахраїв підшукував громадян, бажаючих здійснити добровільні внески. Потім, отримавши грошові перекази на свою банківську карту, жінка частину знятої готівки залишала собі, а решту – перераховувала спільнику.

У такий спосіб за березень-квітень 2022 року вказані особи ошукали майже 10 громадян та суб’єктів господарювання, спричинивши їм збитки на загальну суму майже 400 тис грн. Лише одна потерпіла, відчувши обман, в останню хвилину відмовилась перераховувати 5 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура