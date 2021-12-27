На Сумщині перевізник деревини пропонував поліцейським хабар
Працівники групи реагування патрульної поліції зафіксували дії водія, який пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі однієї тисячі гривень. Для документування цього злочину поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
Патрулюючи територію обслуговування працівники групи реагування патрульної поліції у с. Будилка зупинили автомобіль ВАЗ-2103, водій якого порушив Правила дорожнього руху.
Під час візуального огляду транспортного засобу поліцейські встановили, що місцевий мешканець перевозив у причепі розпиляні колоди дерев.
На вимогу надати документи на право керування автомобілем, а також на вантаж, який він перевозив, 32-річний чоловік відмовився, натомість запропонував хабар.
Поліцейські попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, але той продовжував наполягати.
Для документування цього злочину патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції в Сумській областіTweet