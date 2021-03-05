На Сумщині у зґвалтуванні 15-річної дівчинки підозрюються її батько та дядько

Місцевою прокуратурою 5 березня 2021 року повідомлено про підозру в зґвалтуванні 15-річної дівчини двох чоловіків – її 40-річного батька та 43-річного дядька (ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України).

4 березня 2021 року до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, до неї приїхала родичка – 15 річна дівчина, яка має інвалідність. На тілі дівчини вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе.

Дитина розповіла, що протягом останніх трьох – п’яти років її ґвалтував батько та його рідний брат. У ході слідства факти ґвалтування підтвердились.

На даний час вирішується питання щодо обрання двом особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура Сумської області