За розкрадання ₴3,7 млн., призначених на ліквідацію наслідків бойових дій, на Сумщині судитимуть двох посадовців та підрядника

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 23 січня 2024 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього заступника голови Сумської обласної військової адміністрації, колишнього виконуючого обов’язки директора одного з Департаментів Сумської обласної військової адміністрації та директора Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом службового підроблення та використання підроблених документів (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України). Ексзаступник голови ОВА відповідатиме ще й за організацію зазначених оборудок (ч. 3 ст. 27 КК України), а директор ТОВ за легалізацію доходів (ч. 1 ст. 209 КК України)

За даними слідства, заступник голови ОВА у квітні 2022 року розробив схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Зокрема, у змові із заступником директора Департаменту ОВА без відкритих тендерних торгів вони уклали договір на проведення будівельних робіт із підконтрольним Товариством з обмеженою відповідальністю.

Після виконання ремонтних робіт у двох багатоквартирних житлових будинках м. Охтирка, що були пошкоджені внаслідок обстрілів окупантів, директор ТОВ вніс у кошторисну документацію ціни за виконані роботи та будматеріали, які в 2-3 рази перевищують ринкові. У такий спосіб посадовці разом із підрядником заволоділи 3 млн 749 тис. бюджетних коштів.

У подальшому директор ТОВ використав у своїй господарській діяльності зазначені кошти, одержані злочинним шляхом.

Досудове розслідування завершено слідчими Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура