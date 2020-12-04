У Києві викрито спільника зловмисника, який незаконно знімав гроші з банківських карток громадян

Фігурант спільно з іноземним громадянином, якого було затримано напередодні, використовував скімінгове обладнання для зчитування даних банківських карток. Далі він виготовляв компрометовані картки, з яких знімав готівку. За це чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Правопорушника викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Шевченківського управління місцевої поліції.

Кіберполіцейські встановили, що 54-річний іноземний громадянин встановлював у банкомати скімінгові пристрої для зчитування інформації з банківських карт. Завдяки приладу для програмування магнітних стрічок карт він створював компрометовані картки клієнтів, з яких надалі знімав готівку.

Також встановлено, що зловмисник діяв спільно із чоловіком, якого працівники поліції затримали напередодні за вчинення аналогічного злочину.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За місцем проживання правопорушника та в його автівці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків.

Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура №10.

Департамент кіберполіції Національної поліції України