На Сумщині зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві свідка

У Шосткінському районі на Сумщині працівниками управління карного розшуку розкрито вбивство 36-річного чоловіка, який з початку квітня мав статус безвісти зниклого.

Потерпілий був свідком у кримінальному проваджені та міг вплинути на подальшу долю зловмисника. У зв’язку з цим поганець, залучивши ще двох осіб, вивіз чоловіка у ліс, де і вбив. Тіло закопали на місці.

На цей час двом фігурантам повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину, третьому — повідомлено про підозру у вчиненні вбивства.

Тіло загиблого знайшли. Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо