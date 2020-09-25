На Сумщині зупинено «кустарне» виробництво тютюнових виробів

Податковою міліцією ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області виявлено та припинено діяльність цеху з виготовлення підакцизних товарів.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що, починаючи з січня 2020 року, мешканець Сумської області здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та виготовлення з метою збуту підакцизних товарів. У подальшому ця продукція, яка становлять загрозу для життя і здоров`я людей, збувалась пересічним громадянам на території Сумської області.

В ході проведення обшуку в гаражному приміщенні, яким користувався фігурант, виявлено та вилучено п’ять станків для виготовлення тютюнових виробів. Це обладнання надавало змогу виготовляти продукцію у великих обсягах. Також, було вилучено тютюн, готові тютюнові вироби, полімерні ємкості з рідиною з характерним запахом спирту невідомого походження та автомобіль, який використовувався для транспортування незаконно виготовленої продукції.

За попередньою оцінкою вартість вилученого майна становить близько 2 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо призначення ряду судових експертиз по вилученій продукції та сировині. Досудове розслідування триває.

Державна фіскальна служба України