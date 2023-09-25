Від $1000 винагороди за фальсифікацію експертного висновку: на Закарпатті затримали посадовця бюро судмедекспертизи

Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Викрили корупційну схему проведення експертиз щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі Ужгородського районного управління поліції. Відповідно до неї посадовець обласного бюро судово-медичної експертизи за певну винагороду від 1000 до 5000 доларів США допомагав отримати необхідний експертний висновок.

Так, до прикладу, за зміну ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, фігурант вимагав від громадянина 1200 доларів США неправомірної вигоди.

22 вересня поліцейські затримали посадовця бюро у службовому кабінеті у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання коштів. За результатами проведення обшуків за місцем проживання затриманого посадовця та у службових приміщеннях бюро СМЕ вилучили майже 35 000 доларів США, понад 5 000 євро, 308 000 грн та 168 000 угорських форинтів, мобільні телефону та службову документацію.

23 вересня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів Ужгородської окружної прокуратури суд взяв під варту підозрюваного із правом внесення понад 161 000 гривень застави.

Проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України