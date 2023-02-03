На Сумщині 22-річного молодика судитимуть за зґвалтування неповнолітньої та виготовлення дитячого порно

Слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми завершено досудове розслідування, та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного молодика за фактом зґвалтування неповнолітньої та виготовлення дитячої порнографії.

Нагадаємо: у червні цього року 14-річна дівчина перебувала на одній із баз відпочинку разом зі своїм 22-річним знайомим.

Відійшовши у безлюдне місце, молодик вчинив із дівчиною дії сексуального характеру без її добровільної згоди, які кваліфікуються як зґвалтування. Більш того, факт сексуального насильства було зафіксовано на відео.

Обвинуваченому інкриміновано ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 301-1 (виготовлення дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Наразі молодик перебуває в СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області