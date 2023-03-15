На Сумщині чоловік незаконно нарубав дерев зі збитками громаді на ₴613 тис.

Слідчі відділення поліції № 2 (м. Путивль) під процесуальним керівництвом Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю за фактом незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду.

За даними слідства, у лютому поточного року чоловік, без будь-якого спеціального дозволу, за допомогою бензопили здійснив незаконну порубку дерев породи «вільхи чорної» на землях Путивльської міської ради Конотопського району на території природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Сеймський», що входить до складу природно-заповідного фонду України.

Своїми діями чоловік завдав територіальній громаді матеріальних збитків на суму 612 766 грн.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу».

Відділ комунікації поліції Сумської області