На Сумщині чоловік втратив 19 000 гривень, бажаючи оформити грошову допомогу

Мешканець Недригайлівщини, бажаючи оформити грошову допомогу, перейшов за невідомим посиланням та в результаті чого з його рахунку зникло майже 19 000 гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та ведуть пошуки аферистів.

Так, до правоохоронців з заявою про шахрайство звернувся 50-річний житель Роменського району та розповів, що в одному з мобільних додатків він побачив повідомлення, де йшлося про оформлення грошової допомоги кожному українцю. Тому одразу перейшов за вказаним у повідомленні посиланням. Після чого чоловік виявив зникнення майже 19 000 гривень з банківського рахунку.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні слідчі та розшукові дії.

«Шановні громадяни! Останнім часом дуже часто люди стають жертвами такого виду шахрайства, як фішинг (фейкові посилання). Як правило зловмисники імітують посилання на популярний сайт, аби інформація не викликала у користувачів ніяких сумнівів. Головною метою аферистів є те, аби громадяни довірливо перейшли за фейковим посиланням. Після цього з їх рахунків зникають чималі суми грошей. Тому завжди з пересторогою відносьтесь до повідомлення від незнайомців, у яких мова йде про грошову допомогу та інші заманливі пропозиції. Будьте обачними та не дайте збагатитися за ваш рахунок!» — коментує Сергій Башкіров, заступник начальника з превентивної діяльності Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області