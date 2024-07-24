На Сумщині депутат зі спільницею привласнили понад 1,5 млн грн шляхом службового підроблення

На Сумщині судитимуть депутата та підприємицю, які організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків бойових дій. Обвинувачені привласнили понад 1,5 млн грн шляхом службового підроблення та легалізували майно, одержане злочинним шляхом.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за матеріалами УСБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що у 2022 році між начальником Дочірнього підприємства та Сумською обласною військовою адміністрацією укладено договір на заміну віконних та дверних блоків у багатоквартирних житлових будинках Сумського району, що були пошкоджені через обстріли російськими військовими.

У подальшому начальник Дочірнього підприємства до ремонтних робіт залучив свою родичку, яка як директор товариства з обмеженою відповідальністю реалізувала йому за завищеною ціною віконні та дверні металопластикові блоки, а потім вже як фізична особа-підприємець здійснювала технічний нагляд на об’єкті та підписала акти виконаних робіт.

Відповідно до висновку експертів, у такий спосіб начальник Дочірнього підприємства за пособництва своєї родички заволодів 1 млн 553 грн, виділеними на ліквідацію наслідків бойових дій.

Отримані злочинним шляхом кошти обвинувачені перерахували низці підконтрольних суб’єктів господарювання, тим самим легалізувавши їх. Більш того, під час обшуку в депутата вилучено 450 патронів, 4 корпуси гранат та 4 запали, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно начальника Дочірнього підприємства, який також є депутатом однієї з міських рад Сумської області, за фактом заволодіння 1 млн 553 тис. грн шляхом службового підроблення, легалізації доходів та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України).

За пособництво начальникові ДП у вчинені зазначених злочинів судитимуть також підприємицю (ч. 5 ст. 27/ст. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 209 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області