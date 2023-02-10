Киянина, який з вікна квартири спостерігав за ЗСУ і здавав позиції росіянам, засудили до 15 років ув’язнення

Солом’янський районний суд Києва визнав Вадима Кузнєцова винним у державній зраді в умовах війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 лютого.

Після повномасштабного вторгнення Кузнєцов узявся інформувати ворожу сторону про місця дислокації і чисельність Збройних Сил України.

Одним із способів збору інформації було спостереження з вікна власної квартири за подіями на державному підприємстві «Антонов».

Приблизно в середині березня минулого року чоловік завів собі канал у Telegram, щоб розміщувати інформацію про позиції ЗСУ та публікації антиукраїнського характеру. Станом на 14 березня 2022 у каналу був 361 читач.

Кузнєцов — уродженець Росії, вважає себе росіянином за національністю і ототожнює себе з країною-агресором. За інформацією з відкритих джерел, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Кузнєцов Вадим Васильович був у переліку зареєстрованих довірених осіб кандидата Євгенія Мураєва.

У телеграм-каналі він повідомляв про напад росіян, що це «наші війська» «наша армія». Наприклад, публікував такі дописи: «Актуальная карта на вечер 11 марта. Главная новость сегодняшнего дня – это взятие Волновахи нашими войсками, теперь точно! Несколько севернее наша армия и ДНР заняли еще несколько населенных пунктов и подошли вплотную к Угледару. Были нанесены точечные удары по городам Луцк, Ивано-Франковск, Днепр, а также по пригороду Киева…», «Очевидцы выкладывают кадры взрыва на заводе «Антонов» в Киеве. Наши все ближе и ближе».

14 березня 2022 року Кузнєцов повідомив про вибух двох ракет на території держпідприємства «Антонов», підтвердив, що там знаходяться українські військові, описав територію заводу і пояснив, що там відбуваються пуски ракет «Точка-У» і це «вогнева позиція ракетних військ націоналістів».

21-23 березня росіяни обстріляли ДП «Антонов» і двоє військовослужбовців загинули, ще двоє військових і двоє цивільних були поранені.

Крім того, на мобільному телефоні Кузнєцова знайшлися фотознімки документу під назвою «Каталог військових об`єктів та об’єктів військової інфраструктури Оперативно-тактичного керування “Схід”» з написом «Вугледар-2021», в якому в табличній формі наведена інформація про військові формування ЗСУ із зазначенням координат розташування. Ввважається, що Кузнєцова планував передати ці відомості представникам РФ.

На ноутбуці обвинуваченого знайдено листування з проросійськими політиками та представниками влади РФ, зокрема листа, адресованого Рамзану Кадирову.

Кузнєцов перед судом вину не визнав, але не оспорював фактичні обставини справи, а саме, що вів телеграм-канал, публікував дописи і вів листування. Він вважає, що не порушив закон, і діяв відповідно до Конституції України, яка дозволяє свободу слова. Називає себе патріотом, а український і російський народи братськими. Діяльність нинішньої влади в Україні оцінює негативною і і вважає, що його дії не шкодять Україні.

Свідчення у суді дали сини Кузнєцова, які до початку воєнних дій проживали з ним в одній квартирі, проте майже не спілкувалися у зв’язку з різними поглядами. Їх батько — закрита, не комунікабельна людина, друзів не має, у вільний час переглядає російські політичні ток-шоу та передачі. Свідок сказав, що категорично не згоден з позицією батька, проте підстав обмовляти його не має.

24 лютого 2022 року сини Кузнєцова з матірʼю виїхали з Києва. Обвинувачений залишився вдома, підтримуючи агресію проти України і, за словами синів, планував вже через декілька днів святкувати перемогу РФ.

Вироком суду чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за винятком житла. Кузнєцова затримали ще 17 березня 2022-го і з того часу він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що суд задовольнив клопотання прокурора про розгляд справи у закритому засіданні — оскільки будуть розголошені відомості про місце дислокації військової техніки та підрозділів ЗСУ.