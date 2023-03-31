Скрепно! В московской школе №1392 только в марте изнасиловали уже второго ученика

Следователи возбудили уголовное дело из-за неоднократного сексуального насилия над 12-летним ребёнком в стенах школы.

По данным «Базы», уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») возбудили 30 марта. Пострадавший — 12-летний ученик Герман (имя изменено), которого периодически насиловали в здании школы. Подозреваемые пока не установлены. По данным следствия, эпизоды произошли в период с 1 декабря 2022 по 24 марта 2023 года.

Это уже второй случай насилия над учениками школы №1392 менее чем за месяц. О первом узнали в середине марта — тогда изнасилование произошло не в стенах школы, а дома у одного из учеников. Он снял на видео своего одноклассника, угрожая ему расправой. Позже ролик попал в школьные чаты, о нём узнали учителя, а затем и родители пострадавшего мальчика.

После первого случая и.о. директора школы заявила, что изнасилования не было — просто «два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых». Однако следователи расценили «фильм для взрослых» именно как насилие: сейчас в СК идёт проверка по двум статьям. // Baza