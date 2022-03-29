Держспецзв’язку попереджає про небезпечні листи із темою «Заборгованість по зарплаті»

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою «Заборгованість по зарплаті» серед держорганів України.

Про це повідомляє Держспецзв’язку у Telegram.

«У додатку до листа розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запустить його.

Згаданий файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп’ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant», — пояснюють у відомстві.

Виявлену активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056.

У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту [email protected].

Детальніше про інцидент та індикатори компрометації — на сайті CERT-UA. // Економічна правда