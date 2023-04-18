На Сумщині до 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбійний напад на пенсіонерку, крадіжки та зберігання набоїв

За публічного обвинувачення Роменської окружної прокуратури суд визнав винним 44-річного чоловіка у розбійному нападі, крадіжках та незаконному зберіганні боєприпасів.

Так, неодноразово судимий чоловік вже через декілька місяців після звільнення скоїв низку злочинів. Зокрема, у знайомого він викрав зварювальний апарат, а сусідки – сумку, в якій та зберігала майже 5 тис. грн.

Більш того, обвинувачений у листопаді 2022 року проник у будинок 83-річної пенсіонерки, де за її відсутності намагався відшукати якісь цінні речі чи готівку. У цей час жінка повернулась додому. Нападник накинувся на неї, закрив обличчя ганчіркою, погрожуючи задушити, якщо вона не скаже, де заховані гроші. Потерпіла запевняла його, що не має готівкових коштів та повідомила, що до неї зараз прийде син. Злякавшись, нападник втік, прихопивши із собою гаманець пенсіонерки, в якому було 150 грн.

Вже під час обшуку в обвинуваченого правоохоронці знайшли 13 набоїв до стрілецької вогнепальної зброї, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

У суді обвинувачений провину свою визнав повністю. За вироком суду його визнано винним у інкримінованих злочинах та призначено покарання у виді років позбавлення волі строком на 9 років (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Сумська обласна прокуратура