На Сумщині молодик продавав неіснуючу амуніцію для ЗСУ, представляючий військовим з інвалідністю

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного жителя м. Білопілля, який ошукував довірливих людей, продаючи неіснуючу військову амуніцію (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, оскільки з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в суспільстві зріс попит на одяг та засоби індивідуального захисту для військових, юнак вирішив на цьому незаконно збагатитись. Так, у одному з популярних месенджерів він зареєстрував сторінку, розмістивши там оголошення про продаж військової амуніції. При цьому анонсованого товару в нього не було.

Зокрема задокументовано як у червні 2022 року житель м. Києва перерахував юнаку передоплату за військовий шолом в розмірі 2 тис. грн. Обіцяний товар юнак так і не відправив, гроші не повернув. Також встановлено іще трьох потерпілих військових – бойового медика, солдата інженерно-саперної роти та офіцера Збройних Сил України, які замовляли у юнака тепловізор, шолом та інші товари військової приналежності. При цьому юнак одному з них повідомив, що він також військовий, але втратив ногу під час служби, тому зараз допомагає іншим. Довірливі військові перерахували юнаку передплату в розмірі 37 тис. грн, але замовлення так і не отримали.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників відділу протидії кіберзлочинам Головного управління Нацполіції України в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура