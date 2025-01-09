На Сумщині під час отримання хабаря затримали працівницю військкомату (ТЦК та СП)

Аби уникнути мобілізації, запропонувала військовозобов’язаному відкупитися за чималу суму. Поліцейські задокументували факт передачі неправомірної вигоди та вже повідомили зловмисниці про підозру.

За даними слідства, працівниця ТЦК та СП організувала схему отримання неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів за уникнення мобілізації до лав Збройних Сил України.

У ході проведення оперативних заходів, слідчі Слідчого управління ГУНП в Сумській області у взаємодії з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області та співробітниками військової контррозвідки СБУ, задокументували передачу вказаної суми. Зловмисницю затримано в процесуальному порядку.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області