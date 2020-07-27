В Николаеве бандиты, маскирующиеся под сотрудников Интерпола, похитили польского бизнесмена (фото, видео)

В субботу 25 июля на «102» поступило сообщение от жительницы Николаева о том, что она увидела, как неизвестные насильно тащили в автомобиль Porshe мужчину. После того, как им это удалось, машина рванула с места в сторону выезда в направлении Одессы.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, ориентировки на автомобиль были переданы всем нарядам и на выезде из города патрульные полицейские остановили авто угонщиков.

Водитель кроссовера вел себя спокойно, предъявил полицейским удостоверение якобы работника Интерпола и заявил, что они выполняют свою работу. Однако патрульные решили осмотреть автомобиль и на заднем сиденье увидели избитого молодого человека с завязанными глазами, руки которого были связаны ремнем. Полицейские усомнились в том, что перед ними действительно работники Интерпола, и задержали злоумышленников.

Выяснилось, что похищенный 24-летний мужчина является гражданином соседнего государства, который в Украине, в частности в Николаеве, имеет бизнес, и только недавно пересек границу. С его слов, неизвестные подстерегли его на улице и затащили в его же автомобиль. Они ничего не требовали и свои действия не объясняли. Злоумышленников доставили в Центральный райотдел полиции.

Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», по его информации, возраст четверых фигурантов — от 30 до 40 лет. Двое из них — жители Одесской области, еще двое — позиционируют себя как приближенные к некоему николаевскому «авторитету». Одного из них столичные полицейские разыскивают за вымогательство и похищение транспортного средства.

Как стало известно «ФАКТАМ», похищенный бизнесмен — гражданин Польши. Открыто уголовное производство по статьям «незаконное лишение свободы или похищение человека», «незаконное завладение транспортным средством».

Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)