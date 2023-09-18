на сумщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у зберіганні дитячої порнографії

Працівники управління міграційної поліції у взаємодії з відділом кримінального аналізу ГУНП в Сумській області викрили та припинили протиправну діяльність молодого чоловіка, який умисно отримував доступ та зберігав відео інтимного характеру за участі неповнолітніх.

За даними слідства 20-річний мешканець міста Конотоп тривалий час здійснював умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаціних систем та умисно зберігав таку продукцію.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка, під час якого вилучили докази вчиненого ним злочину.

Наразі слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області