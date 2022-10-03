У Вінниці поліцейські розшукали раніше судимого зловмисника, який викрав у 84-річної жінки майже ₴50 000

30 вересня поліцейські протягом кількох годин встановили особу зловмисника, який з квартири 84-річної вінничанки викрав грошові кошти. Проводиться розслідування.

До поліції з повідомленням про крадіжку звернулась жителька обласного центра. Потерпіла розповіла, що з її квартири невідомий викрав грошові заощадження в сумі 1050 доларів США та 4000 гривень.

Як розповів начальник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, оперативники протягом кількох годин встановили осіб, які останнім часом відвідували літню жінку та з’ясували, що до злочину причетний співмешканець родички заявниці.

35-річного раніше судимого за майнові та наркозлочини поліцейські розшукали за місцем проживання.

Крадені гроші чоловік встиг витратити на власні потреби.

Наразі підозрюваного перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4. ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області