На Сумщині посадовця підозрюють у розтраті ₴1,7 млн. під час реставрації пам’ятки архітектури

Слідчими Охтирського районного відділу поліції у взаємодії з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальникові одного з Управлінь Охтирської міської ради за фактом розтрати майже 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року між зазначеним Управлінням Охтирської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення. Під час виконання робіт директор Товариства, як генпідрядник, залучив до виконання робіт субпідрядника – Будівельну компанію.

Достовірно знаючи, що частина робіт не виконана, а обсяг і вартість виконаних робіт є завищеними, начальник Управління на підставі поданих виконавцем актів виконаних робіт на рахунок Товариства перерахував близько 9 млн грн.

Відповідно до висновку експертів, директор Товариства у змові з директором Будівельної компанії та начальником Управління своїми злочинними діями місцевому бюджету Охтирської міської ради та державному бюджету заподіяли збитки на загальну суму 1 млн 662 тис. грн.

Нагадуємо, що директорові Товариства з обмеженою відповідальністю та директорів Будівельної компанії також повідомлено про підозру за фактом привласнення майже 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області