На Сумщині судитимуть чоловіка, який ударив ножем дружину

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка, який ударив ножем дружину.

Мова йде про подію, що сталась 28 липня 2025 року в одному з селищ Роменського району. Чоловік та його дружина прийшли в гості до знайомих, де всі разом влаштували застілля. Згодом між подружжям спалахнула сварка, під час якої чоловік схопив кухонний ніж і вдарив ним дружину в грудну клітку.

47-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування завершено слідчими Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура