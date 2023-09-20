На Сумщині судитимуть чоловіка, який вбив знайомого та підпалив будинок

Зловмисник бив потерпілого кочергою, а потім перерізав горло. Позбавивши життя знайомого, обвинувачений підпалив будинок, щоб приховати злочин. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування. За вчинене чоловік постане перед судом.

Слідством встановлено, що подія сталась 19 квітня 2023 року в одному із сіл Роменського району.

Того дня обвинувачений прийшов у будинок до свого знайомого, де між ними виник конфлікт. Аби довести свою правоту, гість взяв до рук металеву кочергу та наніс декілька ударів по тілу та голові товариша, а далі схопив ніж та перерізав горло. Від отриманих поранень 34-річний господар будинку помер. Щоб приховати сліди злочину, чоловік взяв до рук запальничку та підпалив будинок.

Наразі Слідчі Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області