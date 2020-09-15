Поліцейські затримали чоловіка, який заволодів майном киянки, скориставшись її безпорадним станом

Поліція підозрює, що під час знайомства зловмисник додав у напій жінки лікарський засіб та викрав у неї цінні речі. Розпочато кримінальне провадження. У рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вночі на вулиці Дніпровська набережна невідомий заволодів майном її подруги.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 26-річна потерпіла познайомилися із чоловіком, який під час спілкування запропонував випити чаю. На власному автомобілі киянки вони під’їхали до однієї з автозаправних станцій та чоловік придбав напій. Після вживання чаю жінка втратила свідомість, а вранці виявила відсутність грошей та двох мобільних телефонів.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, під час комплексу оперативних заходів працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу та патрульної поліції затримали підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення:

«Ним виявився 32-річний мешканець Києва. У ході невідкладних обшуків в автомобілі та за місцем проживання затриманого ми вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до кримінального правопорушення. Серед вилучених речей також сильнодіюча медична речовина, яку, ймовірно, застосовував підозрюваний. Потерпілу доставили до медичного закладу для відбору зразків крові та призначено низку відповідних експертиз».

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час проведення досудового розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від трьох до семи років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці мають підстави вважати, що у такий спосіб чоловік скоїв не один злочин. Відтак у ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть причетність підозрюваного до аналогічних злочинів на території столиці та за її межами.

Відділ комунікації поліції Києва