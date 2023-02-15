На Сумщині судитимуть підприємця, через дії якого постраждав неповнолітній
Слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця, який, грубо порушуючи закон про працю, залучив неповнолітнього до виконання робіт з підвищеною небезпекою.
За даними слідства, фізична особа-підприємець уклав договір з лісовим господарством на виконання лісозаготівельних робіт. Всупереч чинному законодавству, до виконання зазначених робіт у складі бригади підприємець залучив 16-річного юнака. Так, 2 травня 2022 року під час лісозаготівлі на юнака впало дерево, при цьому він перебував без захисної каски та жилетки.
Відповідно до висновку судово-медичного експерта, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Саме порушення фізичною особою-підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою призвели до таких наслідків.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 172 (грубе порушення закону про працю, вчинене відносно неповнолітнього) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet