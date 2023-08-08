На Сумщині судитимуть покидька, який побив та намагався зґвалтувати малолітню дівчину

Путивльським відділом Конотопської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного юнака, який побив та намагався зґвалтувати малолітню.

За даними слідства, подія сталась 2 червня 2023 року у вечірній час в одному з населених пунктів Конотопського району.

На одній із вулиць зібралась компанія односельців. Коли всі розійшлись, 13-річна дівчинка залишилась наодинці з юнаком, який її штовхнув на землю, ударив по обличчю та намагався зґвалтувати. Потерпіла спробувала втекти від юнака, однак той наздогнав її та повалив на землю. Лише після того, як дівчина почала кликати на допомогу дядька, нападник втік. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.3 ст.15/ч.4 ст.152 (незакінчений замах на зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура