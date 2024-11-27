На Сумщині за привласнення коштів судитимуть директорку коледжу

Обвинувачена, зловживаючи службовим становищем, протиправно виплатила собі та трьом працівникам заробітну плату, що завдало закладу збитків у 140 000 гривень.

Слідством встановлено, що керівниця одного із коледжів Сум у вересні 2021 року видала наказ про організацію роботи спеціальних курсів. При цьому вона затвердила адміністративно-управлінський склад курсів чисельністю 4 особи, зокрема, призначивши себе завідувачкою.

Попри те, що вказані чотири посади не передбачені штатним розписом, керівниця коледжу розпорядилась здійснювати їм оплату праці згідно з табелем обліку використання робочого часу з урахуванням роботи у вихідні дні.Однак відповідно до Колективного договору оплата праці адміністративно-господарському персоналу здійснюється виключно на підставі штатного розпису, затвердженого Управлінням охорони здоров’я Сумської ОДА.

Відповідно до висновку експертів, з жовтня 2021 року по червень 2022 року чотирьом працівникам неправомірно сплачено заробітну плату в сумі 115 477,62 грн та ЄСВ в сумі 25 405,08 грн.

Нагадуємо, стосовно зазначеної директорки в суді вже триває розгляд справи за обвинуваченням у протиправному нарахування 12 працівникам коледжу та собі виплат, які не передбачені чинним законодавством.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми. На даний час за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) обвинувальний акт стосовно колишньої директорки сумського коледжу скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області