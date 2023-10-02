На Сумщині жінці  повідомили про підозру в умисного вбивстві своєї новонародженої дитини

Слідчі відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури оголосили підозру 35- річній місцевій мешканці у вбивстві своєї новонародженої дитини.

За даними слідства, підозрювана тривалий час приховувала свій стан від оточуючих та лише в червні 2023 року на 27 тижні вагітності звернулася до жіночої консультації, де її було взято на облік. Під час чергового огляду 18 вересня жінці було призначено госпіталізацію в обласний перенатальний центр, однак рекомендацію лікаря вагітна проігнорувала.

Вже 22 вересня за місцем свого проживання жінка в туалеті самостійно народила життєздатну дівчинку вагою 3 кг 150 г, після чого поклала дитину в ящик для білизни, що знаходиться всередині розкладного крісла. Лише через декілька днів у зв’язку з поганим самопочуттям вона звернулась до медиків, яким повідомила, що дитина померла. Згідно лікарського свідоцтва причиною смерті новонародженої є травматичний субарахноїдальний крововилив.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини».

Відділ комунікації поліції Сумської області