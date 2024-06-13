На Синельниківщині конфлікт між чоловіками закінчився вбивством

Під час спілкування між чоловіками виникла сварка, в ході якої гість сильно побив господаря будинку. Від отриманих травм потерпілий помер.

Повідомлення про злочин у с. Преображенка Синельнківскього району надійшло до поліції 10 червня о 6:40. Правоохоронці відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції встановили нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за погодженням з Першотравенською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП