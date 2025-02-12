На Теребовлянщині чоловік побив до смерті сусіда

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого інкримінують слідчі Теребовлянського відділення поліції місцевому жителю. 44-річний фігурант про причетність до злочину нікому не казав, поки до нього не прийшли правоохоронці.

Про злочин в чергову частину поліції 6 лютого повідомив двоюрідний брат загиблого. Він приїхав до родича та виявив його бездиханне тіло.

Після проведення розтину правоохоронці з’ясували, що житель Теребовлянської громади помер від отриманих тілесних ушкоджень. У ході розслідування стало відомо, що потерпілий мешкав з рідним братом. До них у гості 5 лютого прийшов сусід. Чоловіки розпивали спиртні напої. Між гостем та одним із господарів виник конфлікт у ході якого підозрюваний взяв палку та почав бити нею співрозмовника. За деякий час після побиття 62-річний чоловік помер.

Зловмиснику слідчі уже повідомили про підозру відповідно до частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області