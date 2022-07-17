На Тернопільщині група осіб торгувала гуманітарною допомогою

Реалізовувалися товари в основному військового призначення – плитоноски, військовий одяг тощо.

Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Кременецького районного управління поліції.

Четверо чоловіків, маючи дозволи на виїзд до Європейського союзу, ввозили до України гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Наділі завезені вантажі розподіляли між учасниками злочинної групи та реалізовували на території власних домогосподарств.

14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб «Трамадол».

Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється прокурорами Кременецької окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України